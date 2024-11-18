أرامكو تضع حجر الأساس لمشروع جديد للتكرير والبتروكيميائيات في الصين

وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني، أنه من خلال علاقة أرامكو الراسخة مع كلٍّ من شركتي سينوبك، وفوجيان للبتروكيميائيات، سيُسهم بدء هذا المشروع اليوم في تعزيز محفظة الشركة الاستثمارية التي تشهد تناميًا في الصين، كما ستورد أكثر من مليون برميل يوميًا من الخام إلى منشآت تحويل المواد الكيميائية في الصين، مشيرًا إلى أنه سيعزز هذا دور أرامكو بصفتها شريكًا موثوقًا به وطويل الأمد في المساهمة في ازدهار الصين، كما يدعم هذا المشروع أيضًا إستراتيجيتها لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، إذ نعتزم من خلاله توجيه المزيد من الخام للمساعدة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على البتروكيميائيات.