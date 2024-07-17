مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12157 نقطة

وكانت أسهم شركات: أيان، ومياهنا، والصقر للتأمين، والغاز، والباحة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ميدغيلف، وباعظيم، وأنابيب، وسابتكو، والبحر الأحمر؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و2.46%.