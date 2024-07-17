مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12157 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 77.24 نقطة ليقفل عند مستوى 12157.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 239 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 157 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أيان، ومياهنا، والصقر للتأمين، والغاز، والباحة؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ميدغيلف، وباعظيم، وأنابيب، وسابتكو، والبحر الأحمر؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و2.46%.
فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، ومياهنا، وسماسكو، والباحة، وشمس؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: مياهنا، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسابك، وتالكو؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 31.22 نقطة ليقفل عند مستوى 25887.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونَيْ سهم.