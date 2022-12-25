بتداولات قيمتها 1.9 مليار ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 10234 نقطة

وكانت أسهم شركات: الصقر للتأمين، وأمانة للتأمين، والوطنية، والعالمية، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: اليمامة للحديد، وسايكو، وتوبي، وكيان السعودية، والتصنيع، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و6.40%.