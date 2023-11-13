دعمًا لنمو الشركات الواعدة.. صندوق الاستثمارات العامة يوقّع اتفاقية للاستثمار في "الخريّف للبترول"

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الخريّف للبترول ومجموعة الخريّف سعد الخريّف أن استثمار صندوق الاستثمارات العامة يأتي ليتوّج مسيرة إنجازات الشركة في الشرق الأوسط، وفي سائر الأسواق التي عملت فيها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، والدور الاستراتيجي لدعم قطاع النفط والغاز في المملكة، وسائر الدول التي نعمل فيها، وعد الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة خطوة بالغة الأهمية.