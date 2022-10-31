"صدف".. تدشين مركز الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية

وخلال التدشين، بيّن محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن مركز "صدف "يستهدف تعزيز الاستثمار وكفاءة الإنفاق الحكومي في مجال الحكومة الرقمية، وتحسين تخطيط الميزانيات الرقمية، وتجنب ازدواجية المشاريع؛ مشيرًا إلى أنه سيسهم في تحقيق زيادة عمليات الشراء من خلال الاتفاقيات الإطارية بنسبة 70%، وتحول نموذج الخدمات التقنية بين القطاعات الحكومية والخاصة من نفقات رأسمالية إلى تشغيلية بنسبة 72%.