سابك للمغذيات الزراعية تستعرض حلولها المستدامة في مؤتمر الاتحاد العالمي للأسمدة

ويمثّل المؤتمر منصة تفاعلية أسهمت في إبراز شركة سابك للمغذيات الزراعية لشعارها والتأكيد عليه، الذي يتمثّل في: "أسلوبنا في الزراعة يهُم الجميع"؛ حيث يعكس حرص الشركة على الاستجابة للتوجهات الكبرى في قطاع الزراعة، المتعلّقة بالآثار البيئية والأمن الغذائي والكفاءة الزراعية؛ إذ تبنّت مبادرات تواكب هذه التوجهات لتحقيق أداء رائد بين كبرى الشركات في هذا القطاع، وتحقيق هدفها لأن تكون الشركة الرائدة في مجال المغذيات الزراعية على المستويين المحلي والعالمي.