الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 3 أسابيع مع توقعات خفض الفائدة بأمريكا

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى خلال أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع، الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت أقل من المتوقع في إبريل، ما عزز فرص خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
وفي التفاصيل، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 2369.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:49 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2374.60 دولار للأونصة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعدما تقدم 0.4 بالمئة في مارس وفبراير، ما يشير إلى أن التضخم استأنف اتجاهه الهابط في بداية الربع الثاني، ما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض الفائدة في سبتمبر، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.4 بالمئة على أساس شهري وتسجيله 3.4 بالمئة على أساس سنوي.
وهبط الدولار 0.4 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسة الأخرى ليسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من شهر، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، فيما سجلت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات أدنى مستوى منذ أكثر من شهر.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 28.93 دولار للأونصة، وربح البلاديوم 1.2 بالمئة ليصل إلى 989.45 دولار، وصعد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1048.40 دولار مقتربًا من أعلى مستوياته خلال عام.