الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 3 أسابيع مع توقعات خفض الفائدة بأمريكا

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى خلال أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع، الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت أقل من المتوقع في إبريل، ما عزز فرص خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.