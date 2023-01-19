تعاملات الخميس.. برنت يتراجع عند 84.25 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم، بعد أن أظهرت بياناتٌ زيادةً كبيرة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي؛ مما زاد المخاوف من انخفاض الطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 01:09 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتًا، أو 1.1%، إلى 78.62 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا، أو 0.9%، إلى 84.25 دولارًا للبرميل، لتواصل تكبّد خسائر بعد هبوطها نحو 1% أمس الأربعاء بحسب "رويترز".
وضعف السوق بفعل مخاوف حيال تدهور في الاقتصاد الأمريكي يلوح في الأفق، بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي): إن سعر الفائدة بحاجة إلى الارتفاع لأكثر من 5% للسيطرة على التضخم؛ حتى بعد أن أظهرت البيانات انخفاض مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في ديسمبر.