تعاملات الخميس.. برنت يتراجع عند 84.25 دولارًا للبرميل

وبحلول الساعة 01:09 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتًا، أو 1.1%، إلى 78.62 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا، أو 0.9%، إلى 84.25 دولارًا للبرميل، لتواصل تكبّد خسائر بعد هبوطها نحو 1% أمس الأربعاء بحسب "رويترز".