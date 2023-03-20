أسعار النفط تواصل تراجعها.. "برنت" إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021

واصلت أسعار النفط تراجعها، حيث انخفض خام برنت -قبل قليل- إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر من عام 2021.
وبذلك يستمر تراجع أسعار النفط مطلع الأسبوع بعد خسائر حادة بنسبة 13% الأسبوع الماضي.
ويأتي ذلك بسبب استمرار المخاطر في القطاع المصرفي العالمي والتي قد تتسبّب في ركودٍ يؤدي إلى تراجع الطلب، وقُبيل رفع محتمل لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وخفّض "جولدمان ساكس" توقعه لسعر خام برنت إلى 94 دولاراً للبرميل خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، في ظل أزمة المصارف مع احتمالية حدوث ركودٍ بشكلٍ يفوق زيادة الطلب من الصين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 1.71% إلى 71.72 دولار للبرميل، في الساعة 09:09 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما هبطت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أبريل بنسبة 1.68% عند 65.62 دولار للبرميل.