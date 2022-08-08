أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 95.65 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، بعد بيانات أظهرت ارتفاع واردات الصين من الخام خلال يوليو من أدنى مستوياتها في أربع سنوات، مع تحسن أنشطة السفر والنقل بعد تخفيف القيود المتعلقة بفيروس "كوفيد-19".
استوردت الصين 8.79 ملايين برميل يوميًّا من الخام خلال يوليو، ارتفاعًا من أدنى مستوى في أربع سنوات في يونيو؛ لكنها لا تزال أقل بنسبة 9.5% عما كانت عليه قبل عام؛ وفقًا للبيانات الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، توقعاتها قصيرة الأجل للسوق غدًا الثلاثاء، كما سيصدر التقرير الشهري لـ"أوبك"، وتقرير وكالة الطاقة الدولية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.77% أو 73 سنتًا إلى 95.65 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:58 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم سبتمبر 0.66% أو 59 سنتًا عند 89.60 دولارًا للبرميل، متجهة نحو مستوى 90 دولارًا.