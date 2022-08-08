أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 95.65 دولارًا للبرميل

استوردت الصين 8.79 ملايين برميل يوميًّا من الخام خلال يوليو، ارتفاعًا من أدنى مستوى في أربع سنوات في يونيو؛ لكنها لا تزال أقل بنسبة 9.5% عما كانت عليه قبل عام؛ وفقًا للبيانات الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.