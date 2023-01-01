بتداولات قيمتها 2.2 مليار ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 10546 نقطة

وكانت أسهم شركات: مسك، والمصافي، وصدق، ومتطورة، والباحة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أمريكانا، والتموين، والتعاونية، وجدوى ريت السعودية، والوطنية للتعليم، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.90 % و1.64%.