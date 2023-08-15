تعاملات الثلاثاء.. استقرار مزيج برنت عند 86.24 دولار للبرميل

جاءت البيانات الصينية الصادرة، اليوم، التي تشمل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر يوليو دون التوقعات، ما يعزّز المخاوف بشأن تعافي اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم.