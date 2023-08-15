تعاملات الثلاثاء.. استقرار مزيج برنت عند 86.24 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء بعد تراجعها أمس، مع ارتفاع الدولار، ووسط مخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني.
جاءت البيانات الصينية الصادرة، اليوم، التي تشمل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر يوليو دون التوقعات، ما يعزّز المخاوف بشأن تعافي اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم.
وبشكلٍ مفاجئ، خفّض بنك الشعب الصيني معدل الفائدة على القروض لأجل عام بأكبر وتيرة منذ عام 2020 من أجل دعم الاقتصاد قُبيل صدور البيانات.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر عند 86.24 دولار للبرميل، في الساعة 08:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم سبتمبر عند 82.47 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بنحو 0.8% في الجلسة السابقة.