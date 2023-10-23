سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10392 نقطة

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والباحة، وأنعام القابضة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.