تعاملات الأربعاء.. الذهب يهبط في المعاملات الفورية 0.7 %

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بضغط من ارتفاع الدولار، كما يترقب المستثمرون تقريراً مهماً للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر.