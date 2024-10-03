"أرامكو" تنتهي من إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات دولار لطرحها في السوق الدولية

كانت "أرامكو" قد طرحت في يوليو الماضي، سندات مقومة بالدولار قيمتها 6 مليارات على 3 شرائح، بعائد 5.25% للمستحقة خلال 10 أعوام، و5.75% للمستحقة خلال 30 عامًا، و5.875% للسندات المستحقة خلال 40 عامًا، ومنذ 2020 بلغت طروحات أرامكو من الصكوك والسندات المقومة بالدولار 20 مليار دولار.