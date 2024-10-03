"أرامكو" تنتهي من إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات دولار لطرحها في السوق الدولية

قالت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، إنها انتهت من إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار في السوق الدولية، هو الأول منذ خفض أسعار الفائدة الأمريكية 50 نقطة أساس.
تضمن الطرح شريحتين؛ الأولى لأجل 5 أعوام بعائد 4.250%، والثانية لأجل 10 أعوام بعائد 4.750%؛ وفقًا لإفصاح الشركة على موقع البورصة السعودية "تداول".
وتَلَقّت الشركة طلبات تزيد على 22 مليار دولار لشراء تلك الصكوك (تغطية الطرح بأكثر من 7 مرات)؛ بينما يُعد هذا أول طرح لصكوك مقومة بالدولار للشركة منذ أكثر من 3 أعوام، والمرة الثانية التي تبيع فيها أدوات دين بالدولار في الشهرين الماضيين حيث تقترض الحكومة والشركات المرتبطة بها لتنويع اقتصاد البلاد، بحسب "بلومبرغ".
وستُطرح الصكوك وفقًا لأحكام قانون الأوراق المالية الأمريكي، كما ستنطبق عليه قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية ومؤسسة السوق المالية الدولية، وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي سوق الأوراق المالية البريطانية للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.
كانت "أرامكو" قد طرحت في يوليو الماضي، سندات مقومة بالدولار قيمتها 6 مليارات على 3 شرائح، بعائد 5.25% للمستحقة خلال 10 أعوام، و5.75% للمستحقة خلال 30 عامًا، و5.875% للسندات المستحقة خلال 40 عامًا، ومنذ 2020 بلغت طروحات أرامكو من الصكوك والسندات المقومة بالدولار 20 مليار دولار.