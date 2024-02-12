مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12295.91 نقطة

وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، وعذيب للاتصالات، وسلامة، وجبل عمر، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سدافكو، والكيميائية، وتكوين، وأميانتيت، وأنابيت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 7.50% .