أسعار النفط تهبط.. وبرنت يغلق دون 88 دولارًا

وأظهر مسح لوكالة "رويترز" أن أعضاء "أوبك" قاموا بإنتاج 29.81 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، وبزيادة 210 آلاف برميل يومياً عن مستويات أغسطس الماضي.