تعاملات الخميس.. برنت يواصل ارتفاعه عند 93.17 دولارًا للبرميل

وذكرت "بلومبرج" نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر، أن السلطات الصينية تبحث إمكانية تقليل فترة الحجر الصحي الإلزمي للسياح الأجانب إلى سبعة أيام، من عشرة أيام في الوقت الحالي، وهي خطوة يمكنها تعزيز التفاؤل بشأن تخفيف المزيد من القيود في المستقبل.