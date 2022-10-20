تعاملات الخميس.. برنت يواصل ارتفاعه عند 93.17 دولارًا للبرميل

واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات الخميس، وسط تفاؤل المستثمرين بشأن تعافي الطلب على الخام مع تخفيف بعض القيود المرتبطة بـ"كوفيد-19" داخل الصين.
وذكرت "بلومبرج" نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر، أن السلطات الصينية تبحث إمكانية تقليل فترة الحجر الصحي الإلزمي للسياح الأجانب إلى سبعة أيام، من عشرة أيام في الوقت الحالي، وهي خطوة يمكنها تعزيز التفاؤل بشأن تخفيف المزيد من القيود في المستقبل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة ليبلغ 12 مليون برميل يوميًّا في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من أكتوبر، كما زادت الصادرات بمقدار 1.266 مليون برميل؛ بينما تراجعت الواردات بنحو 156 ألف برميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.82% أو بنحو 76 سنتًا إلى 93.17 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.51% أو 1.29 دولار إلى 86.84 دولارًا للبرميل.