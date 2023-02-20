من الابتكار إلى التمكين.. 9 أبواب لدعم الرياديين وتلبية طموحاتهم بـ"بيبان 23"

ويسهم "باب النمو" في تعريف أصحاب المشاريع القائمة بعدة مجالات؛ منها الإدارية والتشغيلية والتسويقية والقانونية والتقنية التي تضمن توسع المشروع؛ فيما يسعى "باب التجارة الإلكترونية" الذي يشارك فيه أكثر من 80 جهة داعمة إلى تعزيز التنمية والتطوير في قطاع التجارة الإلكترونية وزيادة مبيعاتها، والإسهام في تعزيز الاقتصاد من خلال توفير كل ما يحتاجه رائد الأعمال أو صاحب المنشأة من أجل الانطلاق نحو عالم التجارة الإلكترونية.