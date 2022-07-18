الاستثمارات في القطاع الصناعي حتى مايو الماضي بلغت 1,357 ترليون ريال

وكشفت النشرة أن حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى شهر مايو الماضي بلغ 1,357 ترليون ريال سعودي، فيما وصل إجمالي عدد المصانع إلى 10,638 مصنعًا، في حين بلغ عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع 2,069 رخصة تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,357 رخصة و497 رخصة استكشاف، و165 رخصة استغلال، بالإضافة إلى 29 رخصة استطلاع و21 رخصة لفائض خامات معدنية.