أسعار النفط ترتفع.. وخام برنت يتداول عند 75 دولاراً للبرميل

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.54% أو 38 سنتاً إلى 70.17 دولار للبرميل، بعدما تراجعت عند التسوية في الجلسة السابقة بنحو 1%.