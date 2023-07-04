أسعار النفط ترتفع.. وخام برنت يتداول عند 75 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الثلاثاء بعدما مدّدت السعودية الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يومياً ليشمل أغسطس، إلى جانب عزم روسيا خفض صادراتها من النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.54% أو 40 سنتاً عند 75.05 دولار للبرميل، في الساعة 08:02 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.54% أو 38 سنتاً إلى 70.17 دولار للبرميل، بعدما تراجعت عند التسوية في الجلسة السابقة بنحو 1%.
وتعد أسعار النفط منخفضة بنسبة 11% خلال العام الحالي حتى الآن على الرغم من الجهود المتكررة التي تبذلها "أوبك" وحلفاؤها لدعم الأسعار.
هذا وتشهد الأسواق الأمريكية، اليوم، عطلة رسمية بمناسبة "عيد الاستقلال"، على أن تستأنف تداولاتها غداً.