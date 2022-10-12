أسعار النفط تتراجع.. وبرنت عند 93.83 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، مع زيادة قوة الدولار واستعداد المستثمرين لاستقبال بيانات التضخم الأمريكية، وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود أثارتها مخاطر الركود العالمي وتشديد قيود كوفيد-19 في الصين.