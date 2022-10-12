أسعار النفط تتراجع.. وبرنت عند 93.83 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم، مع زيادة قوة الدولار واستعداد المستثمرين لاستقبال بيانات التضخم الأمريكية، وسط مخاوف بشأن الطلب على الوقود أثارتها مخاطر الركود العالمي وتشديد قيود كوفيد-19 في الصين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.5%، إلى 93.83 دولارًا للبرميل. وتراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6%، إلى 88.81 دولارًا للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بواقع 2% في الجلسة السابقة.
وبحسب "رويترز"، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 24 عامًا مقابل الين اليوم بسبب مخاوف التضخم. والدولار القوي يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ويميل إلى التأثير على النفط والأصول الأخرى عالية المخاطر.
وقال ستيفن إينيس من إس.بي.آي أسيت مانجمنت: "على الرغم من الأساسيات التي تنبئ بارتفاع أسعار النفط والخفض الضخم في إنتاج أوبك؛ فإن أي انهيار في الأصول عالية المخاطر قد يستمر في الإضرار بأسعار النفط".
ومن المقرر صدور تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين غدًا الخميس.