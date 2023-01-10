مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 10634 نقطة

وكانت أسهم شركات: حلواني إخواني، والوطنية للتعليم، وإكسترا، وأسمنت الجوف، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: البحر الأحمر، وتهامة، وساب، والأسماك، والجزيرة ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.88 % و 3.19 %.