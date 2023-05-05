رغم تباطُؤ الطلب الصيني.. قفزة جديدة لأسعار النفط

حقّقت أسعارُ النفط، اليوم الجمعة، قفزةً جديدة رغم تراجعات حادّة بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لرفع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب الصيني، بعد أن انكمش نشاط المصانع بشكل غير متوقّع في شهر أبريل.
وارتفع خام برنت 2.61 دولار، أو بنسبة 3.37 بالمئة، إلى 74.91 دولارًا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الأمريكي بواقع 2.70 دولار، أو 3.52 بالمئة، إلى 70.98 دولارًا للبرميل، بعد تسجيل خسائر على مدى أربعة أيام متتالية دفعت العقد للهبوط لأدنى مستوياته منذ أواخر 2021؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
ومع ذلك، قال كلفن وونج، كبير محلّلي السوق في أواندا بسنغافورة: إن الأسعار تلقّت بعض الدعم من توقعات خفض الإمداد المحتمل في اجتماع أوبك+ المقبل في يونيو.
وأظهرت بيانات، اليوم الجمعة/ أن أرباب العمل الأمريكيين وظّفوا عددًا أكبر في أبريل، ورفعوا الأجور؛ في إشارة إلى استمرار قوّة سوق العمل، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإبقاء الفائدة مرتفعةً لفترة أطول.