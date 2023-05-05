رغم تباطُؤ الطلب الصيني.. قفزة جديدة لأسعار النفط

وارتفع خام برنت 2.61 دولار، أو بنسبة 3.37 بالمئة، إلى 74.91 دولارًا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الأمريكي بواقع 2.70 دولار، أو 3.52 بالمئة، إلى 70.98 دولارًا للبرميل، بعد تسجيل خسائر على مدى أربعة أيام متتالية دفعت العقد للهبوط لأدنى مستوياته منذ أواخر 2021؛ وفق "سكاي نيوز عربية".