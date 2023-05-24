في مارس.. 424 طلب إبداء رغبة من 200 شركة على 3 مشاريع أعلنتها "الصحة"

وتأكيدًا لتزايد الاهتمام بمشاريع التخصيص في المملكة، أبدت الشركات الاستثمارية رغباتها لهذه المشاريع الثلاثة خلال فترة وجيزة من الإعلان عنها؛ حيث وصل عدد طلبات إبداء الرغبة على المشاريع 424 طلبًا من 200 شركة، و21 دولة مختلفة، وشملت شركات من قارات آسيا وأوروبا وأمريكا، ومثلت الشركات السعودية الأغلبية في إبداء الرغبات بحوالي 70% من عدد الشركات التي تقدّمت برغباتها.