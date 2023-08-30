النفط يواصل ارتفاعه.. و"برنت" يتجاوز 85 دولاراً للبرميل

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام بمقدار 11.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من أغسطس، ومن المنتظر صدور البيانات الرسمية في وقتٍ لاحقٍ اليوم من قِبل إدارة معلومات الطاقة.