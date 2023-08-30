النفط يواصل ارتفاعه.. و"برنت" يتجاوز 85 دولاراً للبرميل

تواصل أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء، وذلك لليوم الخامس على التوالي بعد تقديرات أشارت إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، مع استمرار المخاوف بشأن إعصار "إداليا".
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام بمقدار 11.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من أغسطس، ومن المنتظر صدور البيانات الرسمية في وقتٍ لاحقٍ اليوم من قِبل إدارة معلومات الطاقة.
كما تترقب الأسواق صدور بيانات أمريكية مهمة هذا الأسبوع تشمل تقرير الوظائف الشهري التي قد تقدم دلائل حول مسار الفائدة المتوقع من قبل "الاحتياطي الفيدرالي".
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.3% أو 26 سنتاً عند 85.75 دولار للبرميل، في الساعة 08:37 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
وكذلك ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 0.42% أو 34 سنتاً عند 81.5 دولار للبرميل، متجهة نحو تسجيل أطول سلسلة مكاسب يومية منذ مارس.