أرامكو تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول بقيمة 73.16 مليار ريال

وأضاف "الناصر": "استراتيجيتنا للنمو تمضي على المسار الصحيح، وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في التوسع الاستراتيجي لأعمالنا بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق خلال الربع الأول؛ حيث أعلنا عن استحواذ رئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى استثمارات وشراكات مهمة في الصين وكوريا الجنوبية. وتكتسب استراتيجيتنا العالمية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق زخمًا كبيرًا؛ حيث نستفيد فيه من التقنيات المتطورة لزيادة قدرتنا على تحويل السوائل إلى كيميائيات، وتلبية الطلب المتوقع على المنتجات البتروكيميائية".