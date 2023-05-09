أرامكو تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول بقيمة 73.16 مليار ريال

أعلنت أرامكو السعودية عن توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2023 بقيمة 73.16 مليار ريال (19.5 مليار دولار).
وقالت "أرامكو" في بيان، اليوم الثلاثاء: إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.3024 ريال؛ فيما يستحق التوزيعات نحو 241.93 مليار سهم.
وحسب البيان، تُستَحق التوزيعات في 15 مايو 2023، الموافق 26/ 10/ 1444ھ؛ على أن تكون الأحقیة للمساھمین المالكین للأسھم یوم الاستحقاق، المقیدین في سجل مساھمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نھایة ثاني یوم تداول یلي تاریخ الاستحقاق؛ على أن تكون التوزيعات يوم 31 مايو.
وأشارت اليوم، إلى اعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء بالإضافة إلى الأرباح الأساسية المستدامة والمتزايدة التي تقوم الشركة بتوزيعها حاليًا والتي تنوي المحافظة عليها.
وقالت الشركة إنها تستهدف أن تبلغ تلك الأرباح المرتبطة بالأداء ما نسبته 50% إلى 70% من التدفقات النقدية الحرة السنوية لمجموعة "أرامكو"؛ وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى؛ بما فيها الاستثمارات الخارجية، وسيتم تحديد هذه الأرباح مع النتائج السنوية.
وأضافت الشركة أن قرار توزيع أي أرباح -بما في ذلك الأرباح المرتبطة بالأداء- خاضع لتقدير مجلس الإدارة المطلق بعد الأخذ بعين الاعتبار المركز المالي للشركة، وقدرتها على تمويل التزاماتها؛ بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، ووفقًا لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح، ويُعتَزم توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء بشكل ربعي.
وكانت البيانات المالية لشركة أرامكو السعودية، قد أظهرت انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 19.25% إلى 119.54 مليار ريال (31.8 مليار دولار) في الربع الأول من 2023، مقابل 148.03 مليار ريال (39.47 مليار دولار) في الربع المماثل من 2022.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح أرامكو بنسبة 3.75% في الربع الأول، قياسًا على 115.22 مليار ريال في الربع الرابع من العام 2022.
وقالت "أرامكو" في بيان لها على "تداول السعودية": إن هذا الانخفاض يُعزَى بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام، الذي قابله جزئيًّا انخفاض في ضرائب الدخل والزكاة وارتفاع في دخل التمويل والدخل الآخر.
وتعليقًا على النتائج، قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في "أرامكو" أمين بن حسن الناصر: "تعكس النتائج الموثوقية العالية المستمرة لأرامكو السعودية، والتركيز على التكلفة والقدرة على الاستجابة لظروف السوق. لقد قمنا بتحقيق تدفقات نقدية قوية مع تعزيز المركز المالي للشركة بشكل أكبر. وتعزيزًا لالتزامنا بتعظيم قيمة المساهمين على المدى البعيد، نعلن أيضًا عن نيتنا اعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى الأرباح الأساسية التي توزعها الشركة حاليًا".
وأضاف "الناصر": "استراتيجيتنا للنمو تمضي على المسار الصحيح، وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في التوسع الاستراتيجي لأعمالنا بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق خلال الربع الأول؛ حيث أعلنا عن استحواذ رئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى استثمارات وشراكات مهمة في الصين وكوريا الجنوبية. وتكتسب استراتيجيتنا العالمية في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق زخمًا كبيرًا؛ حيث نستفيد فيه من التقنيات المتطورة لزيادة قدرتنا على تحويل السوائل إلى كيميائيات، وتلبية الطلب المتوقع على المنتجات البتروكيميائية".
وتابع: "نمضي قدمًا في توسيع قدراتنا، وتظل توقعاتنا على المدى الطويل دون تغيير. ونعتقد أن النفط الخام والغاز سيظلان مكونين أساسيين في مزيج الطاقة العالمي خلال المستقبل المنظور".