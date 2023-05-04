مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11118 نقطة

وكانت أسهم شركات: رعاية، وسلامة، وسينومي ريتيل، وكيان السعودية، وعطاء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: رتال، وأملاك، وأمريكانا، ومرافق، وأسمنت المدينة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.70% و4.61%.