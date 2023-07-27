الذهب يرتفع في المعاملات الفورية 0.3%

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار؛ فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة -إلى حد ما- الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعًا على نطاق واسع.