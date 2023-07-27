الذهب يرتفع في المعاملات الفورية 0.3%

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار؛ فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة -إلى حد ما- الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعًا على نطاق واسع.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1977.13 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:52 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1978.70 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.04 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7% إلى 967.97 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1264.64 دولارًا.