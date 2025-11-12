ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية (0.4%)

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.1%) إلى (51.29) دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين (0.1%) إلى (1583.10) دولارًا، فيما استقر البلاديوم عند (1443.56) دولارًا.