100 شركة ناشئة تتنافس في نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال بـ"بيبان 23"

ترعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال التي تقام بتاريخ 10 مارس ولمدة ثلاثة أيام، وذلك ضم ملتقى "بيبان 23"، الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "فرص تصنع الريادة"، حيث تتنافس 100 شركة ناشئة من أنحاء العالم لفرصة الحصول على جوائز بمقدار مليون دولار، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال.
وتُعدّ مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال أكبر حدث لروّاد الأعمال العالميين في المملكة العربية السعودية؛ بهدف استقطاب المشاريع الريادية التي تخدم توجهات المملكة، وتهدف لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة المتاحة، وإشراك المشاريع الريادية في شتى أنحاء العالم في حل التحديات الوطنية، بالإضافة إلى تمكين الشركاء والجهات الداعمة من تحقيق أهدافهم.
وتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال بعد نجاحهم في منافساتهم الوطنية حول العالم، وخوضهم معسكرًا تدريبيًا عالميًا جمع بين أفضل 250 شركة؛ اختير منها أفضل 100 شركة ناشئة صاعدة ستتنافس على التصفيات النهائية لفرصة الفوز في بيبان 23، وكانت المنافسة قد اجتذبت 400.000 مسجل من المنشآت ورواد الأعمال من 200 دولة ومنظمة.
وتتيح مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال الفرصة لكل المشاريع من أنحاء العالم للمشاركة والتنافس على اللقب، بالإضافة إلى تشجيع رواد الأعمال والأخذ بأيديهم بدءًا من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو، كما توفر فرصة مميزة للحصول على التدريب، والالتقاء برواد الأعمال والوصول للمنصات الداعمة في هذا المجال؛ لتطوير قدرات رواد ورائدات الأعمال وصقل مهاراتهم والتقدم بأفكارهم لمشاريع فعَّالة في السوق العالمي.
وتقام مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في ملتقى "بيبان 23"، بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك"، وشبكة ريادة الأعمال العالمية، وهي منظمة تعمل في 200 دولة؛ بهدف دعم وتسهيل بدء ريادة الأعمال وتوسيعها.
ويشكل ملتقى "بيبان 23" أهم أدوات التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ويسهم في توفير بيئة محفزة بالشراكة مع جميع الجهات المُمكِّنة والداعمة من القطاعين العام والخاص.