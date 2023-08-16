مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11392 نقطة

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والباحة، والعربية، ومسك، والمنجم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تبوك الزراعية، والبابطين، والأسماك، وصدر، ومرافق الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.11% و3.87%.