عند 10935 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات: إعمار، وأنابيب الشرق، ومسك، ومرافق، وأسواق العثيم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سلوشنز، وأسيج، والكثيري، والشرقية للتنمية، والتعاونية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.50% و3.96%.