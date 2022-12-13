مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10221 نقطة

وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وتنمية، والحفر العربية، ونماء للكيماويات، وأسمنت تبوك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: تهامة، وأسواق عبدالله العثيم، واتحاد الخليج الأهلية، ومعادن، وبنيان ريت، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 12.41% و9.96%.