بين صعود الدولار ومؤشر الأسعار الأمريكي.. النفط عند 82.3 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية الصباحية، اليوم الخميس، مع صعود الدولار بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة، وبعد بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة والصين لم تقدم ما يكفي لدعم توقعات بتحسّن الطلب.