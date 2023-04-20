بين صعود الدولار ومؤشر الأسعار الأمريكي.. النفط عند 82.3 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية الصباحية، اليوم الخميس، مع صعود الدولار بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة، وبعد بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة والصين لم تقدم ما يكفي لدعم توقعات بتحسّن الطلب.
وبحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتًا أو 0.96 بالمائة إلى 82.32 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 سنتًا أو 0.87 بالمائة إلى 78.47 دولار للبرميل.
وتراجع الخامان لليوم الثاني بعد انخفاضهما بنسبة اثنين بالمائة أمس الأربعاء، وبلغا أدنى مستوياتهما منذ إعلان مجموعة أوبك+ عن خفض مفاجئ في الإنتاج في الثاني من أبريل.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، في مذكرة للعملاء: "عاد خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى أقل من 80 دولارًا، وقد يواصل الانخفاض إذا استمر التداول القوي للدولار".
وصعد مؤشر الدولار بنحو 0.40 بالمائة خلال هذا الأسبوع؛ حيث يجعل ارتفاع الدولار النفط المقوّم بالعملة الأمريكية أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.
وكشف تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نُشر أمس الأربعاء أن النشاط الاقتصادي الأمريكي لم يطرأ عليه تغيير يُذكر في الأسابيع الماضية؛ إذ نما التوظيف على نحو معتدل نسبياً بينما تباطأت زيادة الأسعار على ما يبدو.