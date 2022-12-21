"الصائغ" رئيسًا و"آيات" نائبًا باللجنة السعودية لسوق العمل

وأوضح الدكتور "الصائغ" أن اللجنة ستمثل كل واجهات القطاع الخاص في سوق العمل والتواصل مع الجهات المعنية في كل ما يخص القطاع؛ فضلًا عن إبراز جوهر منظومة العمل السعودية المميزة من خلال منظمة العمل الدولية والعربية والمحافظة عليه وإظهاره كمنظومة مميزة، بناءً على التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.