خلال أسبوع.. 145 مليون عملية لنقاط البيع تحقق أكثر من 10 مليارات ريال

وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 214.000 بقيمة 206.733.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 17.726.000 بقيمة 1.27.556.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.939.000 بقيمة 266.165.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 42.092.000 بقيمة 1.620.886.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 33.844.000 بقيمة 1.609.983.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 454.000 بقيمة 93.721.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.033.000 بقيمة 621.820.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 18.288.000 بقيمة 1.623.341.000 ريال.