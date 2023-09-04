عند 11430 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً

وكانت أسهم شركات: التعاونية، وعذيب للاتصالات، وأكوا باور، والموارد، وتكافل الراجحي، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، والوطنية للتعليم، وعلم، وجاكو، وريدان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و6.25%.