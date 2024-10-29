وزير الطاقة: هدف السعودية من التحول في القطاع هو الوصول لإنتاج وتصدير جميع أنواع الطاقة والمواد المصنعة

وأوضح المنجزات التي حققها البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، مشيراً إلى وصول المملكة إلى إنتاج 44 جيجاواط من الكهرباء، مشيراً إلى أن المملكة تعمل على تحقيق 20 جيجاواط هذا العام، مع العمل على مشروع ضخم للمسح الجغرافي هو الأول في العالم على مساحة 850 ألف كيلومتر، لضمان وجود بيانات موثوقة ودقيقة، والعمل على تحويل 23 جيجاواط من الوقود السائل إلى الغاز، وتوقيع مشاريع لإنتاج وحدات توربينات الغاز تحتجز الكربون، بالإضافة إلى مشروعات لتخزين الطاقة في البطاريات تصل إلى 26 جيجاواط، ومن المخطط الوصول إلى 48 جيجاواط بحلول 2030.