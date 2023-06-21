مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466.17 نقطة

وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، وملاذ للتأمين، والأصيل، وسلامة، ورعاية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الإعادة السعودية، وبروج للتأمين، والسيف غاليري، وصدر، والنايفات الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 15.77% و3.21%.