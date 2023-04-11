"النقد الدولي" يخفّض توقعاته للنمو العالمي في 2023

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023، لكنه رجّح أن تتجنّب المناطق الاقتصادية الرئيسية الركود، وفقًا لبيانات صادرة عن اجتماعاته الربيعية، اليوم (الثلاثاء).
وتوقّع الصندوق نموًا عالميًا بنسبة 2.8 بالمئة في 2023، بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة في يناير (-0.1 نقطة مئوية)، كما توقع نموًا بنسبة 3.0 بالمئة في 2024 (-0.1 نقطة مئوية أيضًا)، وفقًا لـ"فرانس برس".
ورفع الصندوق توقعاته بالنسبة للولايات المتحدة خلال العامين، مقدّرًا أن يشهد اقتصادها نموًا بنسبة 1.6 بالمئة في 2023 (0.2 نقطة) و1.1 بالمئة في 2024 (+0.1 نقطة).