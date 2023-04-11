"النقد الدولي" يخفّض توقعاته للنمو العالمي في 2023

وتوقّع الصندوق نموًا عالميًا بنسبة 2.8 بالمئة في 2023، بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة في يناير (-0.1 نقطة مئوية)، كما توقع نموًا بنسبة 3.0 بالمئة في 2024 (-0.1 نقطة مئوية أيضًا)، وفقًا لـ"فرانس برس".