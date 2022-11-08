أسعار الذهب تتراجع في التعاملات الفورية.. 1669.73 دولارًا للأونصة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع طفيف للدولار، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع، ويمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع سعر الفائدة.