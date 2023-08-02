تراجُع أسعار النفط رغم الانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تحقيق مكاسب كبيرة، لكنها لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها منذ إبريل، وذلك بعدما أظهرت بيانات مخزونات النفط الخام ومنتجات الوقود طلبًا قويًّا في الولايات المتحدة؛ وهو ما عوّض أثر المخاوف إزاء ضعف التعافي الصيني.
وتفصيلاً، تراجعت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 15.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام لمعهد البترول الأمريكي، مقارنة بتقديرات المحللين التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.37 مليون برميل.
وإذا تطابقت أرقام الحكومة الأمريكية، المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مع الأرقام التي قدَّرها معهد البترول الأمريكي، فسيكون ذلك بمنزلة أكبر انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، وفقًا للسجلات التي يعود تاريخها إلى عام 1982م.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.16 في المئة إلى 83.06 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ15:50 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.5 في المئة إلى 79.33 دولار للبرميل، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من دولار في وقت سابق من التعاملات مدعومَين بانخفاض المخزونات الأمريكية.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط انخفضت بواقع 1.7 مليون برميل بالمقارنة مع تقديرات تشير إلى انخفاض 1.3 مليون.
وانخفضت مخزونات المشتقات بواقع 510 آلاف برميل بالمقارنة مع تقديرات محللين، تشير إلى زيادة 112 ألفًا، فيما أظهرت البيانات طلبًا قويًّا وسريعًا على الوقود في الولايات المتحدة.
وبدأت مخزونات النفط أيضًا في الانخفاض في بعض المناطق الأخرى؛ إذ فاق الطلب العرض؛ وهو الأمر الذي نجم عن تخفيضات كبيرة في الإنتاج قامت بها السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فيما ساهمت تخفيضات الإنتاج في زيادة أسعار النفط.
وقال متحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء إن الإدارة الأمريكية سحبت عرضًا لشراء ستة ملايين برميل من النفط لتعزيز المخزون الاستراتيجي في ظل توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب تخفيضات الإنتاج.