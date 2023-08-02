تراجُع أسعار النفط رغم الانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد تحقيق مكاسب كبيرة، لكنها لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها منذ إبريل، وذلك بعدما أظهرت بيانات مخزونات النفط الخام ومنتجات الوقود طلبًا قويًّا في الولايات المتحدة؛ وهو ما عوّض أثر المخاوف إزاء ضعف التعافي الصيني.