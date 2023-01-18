اليوم.. "التجارة" و"السوق المالية" تبدآن تطبيق نظام الشركات الجديد ولوائحه

ومن المقرر أن يسهم نظام الشركات في تعزيز البيئة التنظيمية للشركات، وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعّال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، إضافة إلى إسهاماته الفاعلة في استدامة الكيانات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويلية مستدامة، إلى جانب تلبية احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.