النفط يواصل مكاسبه.. وبرنت عند 75.95 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مواصلة مكاسبها لثاني جلسة مع سعي الولايات المتحدة لإنعاش احتياطياتها الإستراتيجية؛ الأمر الذي وفّر بعض الدعم، على الرغم من استمرار مخاوف من تخمة المعروض من الخام، وضعف نمو الطلب على الوقود في العام المقبل.