الذهب يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار، بعدما عزز تقرير أمريكي رسمي، يُظهر أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم، الآمالَ في قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.