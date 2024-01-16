الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في 10 أيام؛ مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لتحوم قرب مستويات 4%.