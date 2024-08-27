توقف صعود النفط مع تصاعد المخاوف من نزاع الشرق الأوسط

توقفت مسيرة صعود أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إذ تراجعت في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها بأكثر من سبعة بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة، وذلك على خلفية مخاوف حيال الإمدادات بسبب القلق من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وإغلاق حقول نفط ليبية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً، بما يعادل 0.39 بالمئة، لتصل إلى 81.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت جرينتش، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتاً، أو 0.46 بالمئة، لتصل إلى 77.06 دولار للبرميل.