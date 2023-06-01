"منشآت" تخرّج الدفعة الأولى من برنامج تنمية قدرات الشركات الناشئة الجامعية

احتفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تنمية قدرات الشركات الناشئة الجامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وذلك بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، ونائب قطاع ريادة الأعمال في منشآت سعود بن خالد السبهان.
ويهدف البرنامج الذي أطلقته منشآت إلى تقديم الدعم للمشاريع الجامعية وتمكينها من تعزيز قدراتها، وتوسع نموها والإسهام في تحويلها إلى شركات ناشئة، إلى جانب نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب وفي المجتمع الجامعي.
واستعرضت الجهات المشاركة 25 مشروعاً جامعياً بحضور ومشاركة مجموعة من المستثمرين المالكين والجهات التمويلية، ومقدمي الخدمات التطويرية للمشاريع المشاركة.
ويستهدف البرنامج تطوير ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى طلاب الجامعات، من خلال تقديم باقة من الخدمات المتكاملة خلال مراحل البرنامج المتعددة، والعمل على 3 حاضنات جامعية في كل من الرياض، القصيم، الأحساء.
ويقدم البرنامج مجموعة من البرامج والخدمات للشركات الناشئة الحديثة وأصحاب النماذج الأولية بهدف دعمها وتطويرها إلى أن تصبح شركات ناجحة على مدار 6 أشهر لكل حاضنة، من خلال عقد ورش عمل وجلسات إرشادية ومجموعة من الحلول التمويلية، إلى جانب إتاحة فرصة التواصل مع المستثمرين وجهات التمويل، وعقد لقاءات إثرائية مع رواد أعمال ناجحين وخبراء ومستثمرين.