"منشآت" تخرّج الدفعة الأولى من برنامج تنمية قدرات الشركات الناشئة الجامعية

ويقدم البرنامج مجموعة من البرامج والخدمات للشركات الناشئة الحديثة وأصحاب النماذج الأولية بهدف دعمها وتطويرها إلى أن تصبح شركات ناجحة على مدار 6 أشهر لكل حاضنة، من خلال عقد ورش عمل وجلسات إرشادية ومجموعة من الحلول التمويلية، إلى جانب إتاحة فرصة التواصل مع المستثمرين وجهات التمويل، وعقد لقاءات إثرائية مع رواد أعمال ناجحين وخبراء ومستثمرين.