بخبرات عالمية.. "منشآت" تطلق "Slingshot" لتسريع نمو الشركات الناشئة دوليًّا

ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تسريع نمو الشركات الناشئة وتوسيع مشاركتها في الأسواق العالمية، إلى جانب القدرة على التعامل مع التحديات التي تواجه المنشآت متسارعة النمو، والحصول على مختلف الحلول لتنفيذ أساليب مبيعات وتسويق فعالة من شأنها دفع نمو الإيرادات والإسهام في مضاعفتها؛ حيث ستنخرط المنشآت المشاركة في مجموعة واسعة من الاستشارات والتدريب؛ وذلك بعد دراسة حالة مشاريعها والتحديات التي تعيق نموها، كما ستقوم مجموعة من الخبراء المحليين والعالميين بزيارة مقرات تلك الشركات ومتابعة أعمالها وتقديم الدعم اللازم لها لتحقيق أهداف نموها.